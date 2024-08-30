Работник телемарафона оспаривал блокировку карты из-за неуплаты штрафа от ТЦК — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: poltava.to

В Киеве у работника телемарафона заблокировали зарплатную карту. Причиной послужила неуплата штрафа от ТЦК за нарушение правил военного учета. Чтобы оспорить это решение, мужчина обратился с иском в суд.

Об этом говорится в постановлении, которое Святошинский районный суд города Киева вынес 18 июля.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в апреле текущего года истец обратился в суд с просьбой об отмене постановления ТЦК за нарушение правил военного учета (часть вторая статьи 210-1 Кодекса Украины об административных нарушениях).

Это постановление вынесли еще в декабре 2023 года, но он узнал о нем только 8 апреля, когда из-за открытия исполнительного производства заблокировали его банковскую карту для получения зарплаты.

Истец заявил, что в постановлении не было ссылки на статью закона, которую он нарушил, а ТЦК не уведомил его о рассмотрении дела, поэтому он не присутствовал во время этого заседания.

Также мужчина добавил, что с целью бронирования по просьбе руководства ООО "Национальные Информационные Системы" ТЦК изъяли его старый военный билет, чтобы предоставить временный военный билет.

В отзыве ТЦК отметил, что истец является военнообязанным. Согласно решению ВВК, он пригоден к военной службе. В ТЦК его вызывали на призов неоднократно, однако по вызову он не являлся, чем срывал мобилизационный план. Также в ТЦК заявили, что бронирование истца не оформлялось, а его военно-учетный документ был просрочен и оформлен ненадлежащим образом.

Решение суда

Суд установил, что 12 декабря 2023 года истец во время посещения ТЦК отказался от получения повестки и подписания расписки о ее вручении. Фигурант при свидетелях заявил, что не будет подписывать протокол, после чего покинул помещение ТЦК. Также он отказался ставить подпись при составлении протокола, объяснив это тем, что с работы должны направить документы на его бронь.

Исполнительное производство на основании постановления ТЦК от 19 декабря 2023 года о взыскании 10 200 гривен штрафа открыли 26 марта текущего года. В тот же день на средства должника наложили арест.

Обращение с просьбой о содействии в оформлении должным образом военно-учетных документов для работника телемарафона директор ООО "Национальные Информационные Системы" подал руководителю ТЦК 27 марта текущего года. В судебных материалах указано, что истец предоставил выписки из электронного реестра листки нетрудоспособности с информацией о том, что в период с 1 по 31 декабря 2023 года находился на больничном. Несмотря на период нетрудоспособности, фигурант 11 декабря явился в военкомат, поэтому к предоставленному им доказательству суд отнесся критически.

Судья пришел к выводу, что правонарушение, допущенное истцом, продолжается: его началом является следующий день после даты, указанной в повестке, а завершением — день явки нарушителя в ТЦК.

В результате суд признал постановление ТЦК обоснованным и соответствующим нормам Кодекса Украины об административных нарушениях. В удовлетворении иска истцу отказали.