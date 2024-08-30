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В Минобороны объяснили, передают ли в ТЦК данные лиц, обратившихся в рекрутинговый центр

30 августа 2024 15:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Передают ли в ТЦК данные, обратившихся в рекрутинговый центр — ответ Минобороны
Центр рекрутинга украинской армии. Фото: ЛОТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане могут обратиться в Центр рекрутинга украинской армии анонимно. Этот сервис создали для людей, которые максимально мотивированы для службы в армии.

Об этом в интервью "Суспільне Чернівці" рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

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По словам Бежевца, информацию о лицах, обратившихся в рекрутинговый центр, не будут передавать в Центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Мы не передаем информацию. В этом нет смысла, потому что мы не созданы как сервис для государства или армии. Мы создали сервис для людей, максимально мотивированных. Обращаемся к сознательной части общества, которая понимает: "Я бы пошел, но не знаю, что и как", — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что когда человек определился, получил рекомендательное письмо, тогда информацию передают в воинскую часть.

"Чтобы человек не стоял в очереди, мы можем ускорить этот процесс — рекрутер может позвонить по телефону в ТЦК и сказать: "Мы рекрутинговый центр. К вам идет доброволец — оформляйте, чтобы все было хорошо», — подытожил он.

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