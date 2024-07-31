Избиение военного в Ворохте — полиция объявила подозрение нападающим

Избиение военного. Фото: скриншот

Полицейские Ивано-Франковской области объявили подозрение лицам, избившим военнослужащего и повредившим автомобиль. В рамках расследования были идентифицированы четыре человека к преступлению лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области в среду, 31 июля.

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4 июля в поселке Ворохте возник конфликт между местными жителями и военнослужащими Верховинского РТЦК и СП. В результате конфликта 47-летнему военнослужащему, который на тот момент исполнял служебные обязанности, неизвестные нанесли несколько ударов по лицу. Кроме того, они использовали перечный баллончик, в результате чего пострадавший испытал химический ожог.

Вместе с работниками УСБУ и при поддержке КОРДа, полицейские провели одновременно несколько десятков обысков в Ворохтянском обществе. В ходе операции были конфискованы мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Следователи Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области объявили подозрение четырем лицам за совершение хулиганских действий.

Правонарушители родились в 1984, 1987, 1995 и 2004 годах. Все они являются местными жителями и не имеют предварительных судимостей. Вскоре суд примет решение о применении мер к подозреваемым. По санкции статьи предусмотрено наказание от ограничения свободы на пять лет до заключения на срок до четырех лет. Расследование продолжается под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Сообщение полиции Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Ранее во Львовском ТЦК опровергли обвинения в избиении мужчины. Сообщалось, что после этого они пришли к нему в больницу и выписали повестку.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему избегания мобилизации. Подозреваемые производили документы по заказу уклонистов.