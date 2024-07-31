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На Прикарпатті оголосили підозру чоловікам за напад на співробітника ТЦК і пошкодження авто

31 липня 2024 22:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Побиття військового у Ворохті — поліція оголосила підозру нападникам
Побиття військового. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Поліцейські Івано-франківської області оголосили підозру особам, які побили військовослужбовця і пошкодили автомобіль. В рамках розслідування було ідентифіковано чотирьох причетних до злочину осіб.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Івано-Франківської області у середу, 31 липня.

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Напад на військового у Ворохті

В селищі Ворохті 4 липня виник конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП. Внаслідок конфлікту 47-річному військовослужбовцю, який на той момент виконував службові обов’язки, невідомі особи завдали кілька ударів по обличчю. Крім того, вони використали перцевий балончик, внаслідок чого потерпілий зазнав хімічного опіку.

Разом із працівниками УСБУ та за підтримки КОРДу, поліцейські провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. Під час проведення операції були конфісковані мобільні телефони та інші речові докази, які направили на експертизу. Слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області оголосили підозру чотирьом особам за вчинення хуліганських дій.

Правопорушники народилися у 1984, 1987, 1995 і 2004 роках. Всі вони є місцевими жителями і не мають попередніх судимостей. Незабаром суд ухвалить рішення про застосування запобіжних заходів до підозрюваних. За санкцією статті передбачено покарання від обмеження волі на п'ять років до ув'язнення на термін до чотирьох років. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

Допис поліції Івано-Франківської області. Фото: скриншот
Допис поліції Івано-Франківської області. Фото: скриншот

Раніше у Львівському ТЦК спростували звинувачення у побитті чоловіка. Повідомлялося, що після цього вони прийшли до нього в лікарню і виписали повістку.

Нагадаємо, на Одещині викрили схему уникнення мобілізації. Підозрювані виробляли документи на замовлення ухилянтів. 

поліція Україна Івано-Франківська область військові мобілізація ТЦК та СП

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