Скандал з ТЦК — військові відповіли на інцидент

Військовозобов'язані українці в центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

У Львівській області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито побили чоловіка. Після цього вони прийшли до нього в лікарню і виписали повістку.

У Львівському обласному ТЦК дали роз'яснення щодо цієї ситуації.

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На відео, яке шириться мережею, можна побачити, як до лікарняної палати зайшли двоє чоловіків у формі та один чоловік у цивільному одязі.

Один із військових попросив пацієнта не знімати його на відео, на що той відповів, що сумнівається, що перед ним військовий, і почав вимагати показати документи. Згодом стало зрозуміло, що це працівники ТЦК.

Реакція ТЦК на інцидент

У пресслужбі ТЦК пояснили, що їх представники прийшли не виписувати повістку, а скласти протокол на громадянина, який відмовився проходити воєнно-лікарську комісію.

"Двоє військовослужбовців, супроводжуючи юриста, прибули в лікарню з метою складання протоколу щодо відмови громадянина проходити військово-лікарську комісію. А не з метою "виписувати повістку", як зазначив автор відео. Так, повідомляємо, що громадянин напередодні відмовився від проходження ВЛК", — повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Також військові зазначили, що лікарі дозволили спілкуватися з пацієнтом.

В ТЦК також зазначили, що військовослужбовці, які є на відео, пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Вони були переведені на службу в ТЦК за станом здоров’я.

"Після такого вислуховувати відверті образи й знущання від чоловіків у тилу — особливо складно", — зазначили в ТЦК.

Реакція ТЦК на ситуацію з військовозобов'язаним. Фото: скриншот

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