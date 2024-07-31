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Видача повісток у лікарнях Львова — у місцевому ТЦК спростували звинувачення

31 липня 2024 15:51
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Скандал з ТЦК — військові відповіли на інцидент
Військовозобов'язані українці в центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівській області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито побили чоловіка. Після цього вони прийшли до нього в лікарню і виписали повістку.

У Львівському обласному ТЦК дали роз'яснення щодо цієї ситуації.

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На відео, яке шириться мережею, можна побачити, як до лікарняної палати зайшли двоє чоловіків у формі та один чоловік у цивільному одязі.

Один із військових попросив пацієнта не знімати його на відео, на що той відповів, що сумнівається, що перед ним військовий, і почав вимагати показати документи. Згодом стало зрозуміло, що це працівники ТЦК. 

Реакція ТЦК на інцидент

У пресслужбі ТЦК пояснили, що їх представники прийшли не виписувати повістку, а скласти протокол на громадянина, який відмовився проходити воєнно-лікарську комісію.

"Двоє військовослужбовців, супроводжуючи юриста, прибули в лікарню з метою складання протоколу щодо відмови громадянина проходити військово-лікарську комісію. А не з метою "виписувати повістку", як зазначив автор відео. Так, повідомляємо, що громадянин напередодні відмовився від проходження ВЛК", — повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Також військові зазначили, що лікарі дозволили спілкуватися з пацієнтом.

В ТЦК також зазначили, що військовослужбовці, які є на відео, пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Вони були переведені на службу в ТЦК за станом здоров’я.

"Після такого вислуховувати відверті образи й знущання від чоловіків у тилу — особливо складно", — зазначили в ТЦК.

скандал у Львівському ТЦК
Реакція ТЦК на ситуацію з військовозобов'язаним. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині викрили схему уникнення мобілізації. Підозрювані виробляли документи на замовлення ухилянтів. 

Також ми писали, що прикордонники затримали 14-річного підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису. За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. 

війна Львів Україна мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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