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Відстрочка за знижку в ресторані та долари — у Харкові викрили працівника ТЦК

31 липня 2024 14:05
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
У Харкові викрили посадовця ТЦК, який обіцяв відстрочку від мобілізації за гроші
Затримання підозрюваного. Фото: прокуратури
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Харкові викрили посадовця одного із центрів комплектування та соціальної підтримки, який вимагав 1500 доларів та знижку у ресторані за відстрочку від мобілізації.  Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у вівторок, 30 липня. 

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Що відомо про схему посадовця ТЦК

Правоохоронці з'ясували, що на початку червня 2024 року 42-річний посадовець одного із Харківського РТЦК та СП вимагав від керівників відомого харківського бару-ресторану "послуги" для власної вигоди. За 1500 доларів та персональну картку з постійною 20% знижкою на усі послуги розважального закладу він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів.  

Також, посадовець обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізації на декілька тижнів.

Затримання посадовця

Однак правоохоронці дізналися про схеми посадовця і затримали його "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП.

скандал з посадовцем ТЦК у Харкові
Затримання підозрюваного. Фото: прокуратури

Наразі слідство триває, але підозрюваному повідомили про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою та обрали йому запобіжний захід — тримання під вартою. 

Нагадаємо, на Одещині викрили схему уникнення мобілізації. Підозрювані виробляли документи на замовлення ухилянтів. 

Також ми писали, що прикордонники затримали 14-річного підлітка, який допомагав чоловікам перетнути кордон через Тису. За небезпечну переправу через річку чоловіки заплатили від 4 до 6 тисяч доларів. 

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