В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который обещал отсрочку от мобилизации за деньги

Задержание подозреваемого. Фото: прокуратуры

В Харькове разоблачили чиновника одного из центров комплектования и социальной поддержки, который требовал 1 500 долларов и скидку в ресторане за отсрочку от мобилизации. Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во вторник, 30 июля.

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Что известно о схеме чиновника ТЦК

Правоохранители выяснили, что в начале июня 2024 года 42-летний чиновник одного из Харьковского РТЦК и СП требовал от руководителей известного харьковского бара-ресторана "услуги" для собственной выгоды. За 1 500 долларов и персональную карточку с постоянной скидкой 20% на все услуги развлекательного заведения он обещал не препятствовать работе ресторана и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей.

Также чиновник обещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации на несколько недель.

Задержание должностного лица

Однако правоохранители узнали о схемах должностного лица и задержали его "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы РТЦК и СП.

Задержание подозреваемого. Фото: прокуратуры

Следствие продолжается, но подозреваемому сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом и избрали ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему избегания мобилизации. Подозреваемые производили документы по заказу уклонистов.

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