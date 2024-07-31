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Отсрочка за скидку в ресторане и доллары — в Харькове разоблачили работника ТЦК

31 июля 2024 14:05
Василий Горенко - Редактор
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который обещал отсрочку от мобилизации за деньги
Задержание подозреваемого. Фото: прокуратуры
Василий Горенко - Редактор

В Харькове разоблачили чиновника одного из центров комплектования и социальной поддержки, который требовал 1 500 долларов и скидку в ресторане за отсрочку от мобилизации. Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во вторник, 30 июля.

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Что известно о схеме чиновника ТЦК

Правоохранители выяснили, что в начале июня 2024 года 42-летний чиновник одного из Харьковского РТЦК и СП требовал от руководителей известного харьковского бара-ресторана "услуги" для собственной выгоды. За 1 500 долларов и персональную карточку с постоянной скидкой 20% на все услуги развлекательного заведения он обещал не препятствовать работе ресторана и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей.

Также чиновник обещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации на несколько недель.

Задержание должностного лица

Однако правоохранители узнали о схемах должностного лица и задержали его "на горячем" во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы РТЦК и СП.

скандал с должностным лицом ТЦК в Харькове
Задержание подозреваемого. Фото: прокуратуры

Следствие продолжается, но подозреваемому сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом и избрали ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему избегания мобилизации. Подозреваемые производили документы по заказу уклонистов.

Также мы писали, что пограничники задержали 14-летнего подростка, который помогал мужчинам пересечь границу через Тису. За опасную переправу через реку мужчины заплатили от 4 до 6 тысяч долларов.

Харьков коррупция взятка прокуратура рестораны война в Украине отсрочка ТЦК и СП военнослужащие

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