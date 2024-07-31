Скандал с ТЦК – военные ответили на инцидент

Выдача повесток в больницах Львова — в местном ТЦК опровергли обвинения
Во Львовской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы избили мужчину. После этого они пришли к нему в больницу и выписали повестку.
Во Львовском областном ТЦК дали разъяснения по данной ситуации.
Скандал с военнообязанным во Львовской области
На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть, как в больничную палату зашли двое мужчин в форме и один человек в гражданской одежде.
Один из военных попросил пациента не снимать его на видео, на что тот ответил, что сомневается, что перед ним военный и потребовал показать документы. Впоследствии стало ясно, что это работники ТЦК.
Реакция ТЦК на инцидент
В пресс-службе ТЦК объяснили, что их представители пришли не выписывать повестку, а составить протокол на гражданина, отказавшегося проходить военно-врачебную комиссию.
"Двое военнослужащих, сопровождая юриста, прибыли в больницу с целью составления протокола об отказе гражданина проходить военно-врачебную комиссию. А не с целью "выписывать повестку", как отметил автор видео. Так, сообщаем, что гражданин накануне отказался от прохождения ВЛК", — сообщили во Львовском областном ТЦК.
Также военные отметили, что врачи разрешили общаться с пациентом.
В ТЦК также отметили, что присутствующие на видео военнослужащие прошли тяжелые бои на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. Они были переведены на службу в ТЦК по состоянию здоровья.
"После такого выслушивать откровенные оскорбления и издевательства от мужчин в тылу — особенно сложно", — отметили в ТЦК.
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