Отец троих детей на Полтавщине получил штраф 17 тыс. грн

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП

В Полтавской области многодетный отец выяснил, что находится в розыске ТЦК и СП. Во время добровольного визита в военкомат он получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 15 июля.

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Житель Полтавской области решил обновить свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", но обнаружил, что находится в розыске. После этого он самостоятельно приехал в ТЦК и СП, но получил штраф в 17 тыс. гривен. Известно, что у гражданина есть трое несовершеннолетних детей, поэтому не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Мужчина обратился в Лубенский горрайонный суд с исковым заявлением в ТЦК, в котором просил отменить постановление о штрафе. Оказалось, что по достижении 27-летнего возраста гражданин не прибыл в ТЦК для взятия на военный учет и для оформления военно-учетного документа. В то же время он считал, что состоит на учете с 2008 года, о чем свидетельствует документ, выданный ему 27 мая 2024 года.

Так, еще 20 мая он обновил учетные данные, а уже на следующий день он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил военного учета, но повесток о вызове в ТЦК он не получал.

Мужчина поделился, что когда он обратился в ТЦК, там его заставили подписывать все документы, которые предоставляли и писать то, что ему диктуют. По его словам, в военкомате его запугивали удвоением штрафа до 34 тыс. гривен, поэтому в дальнейшем он обратился в полицию.

В силу обстоятельств, суд удовлетворил исковые требования гражданина, отменил обжалуемое решение ТЦК и закрыл административное правонарушение.

Ранее адвокат объяснил, как избежать конфиксации имущества, если военнообязанный не обновил учетные данные в ТЦК и СП.

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