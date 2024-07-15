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На Полтавщині батько трьох дітей добровільно прийшов до ТЦК, але отримав штраф — рішення суду

15 липня 2024 15:14
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Батько трьох дітей на Полтавщині отримав штраф 17 тис. грн
Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

У Полтавській області багатодітний батько з'ясував, що перебуває у розшуку ТЦК та СП. Під час добровільного візиту до військкомату він отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це пише Судово-юридична газета у понеділок, 15 липня.

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Мешканець Полтавської області вирішив оновити свої військово-облікові дані через застосунок "Резерв+", але виявив, що перебуває у розшуку. Після цього він самостійно приїхав до ТЦК та СП, але отримав штраф 17 тис. гривень. Відомо, що громадянин має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, тому не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловік звернувся до Лубенського міськрайонного суду з позовною заявою до ТЦК, в якій просив скасувати постанову щодо штрафу. Виявилося, що після досягнення 27-річного віку громадянин не прибув до ТЦК для взяття на військовий облік та для оформлення військово-облікового документу. Водночас він вважав що перебуває на обліку з 2008 року, про що свідчить документ, який був виданий йому 27 травня 2024 року.

Так, ще 20 травня він оновив облікові дані, а вже наступного дня його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, але повісток про виклик до ТЦК він не отримував.

Чоловік поділився, що коли він звернувся до ТЦК, там його змусили підписувати всі документи, які надавали та власноруч писати те, що йому диктують. За його словами, у військкоматі його залякували подвоєнням штрафу до 34 тис. гривень, тому надалі він звернувся до поліції.

З огляду на обставини, суд задовольнив позовні вимоги громадянина, скасував оскаржуване рішення ТЦК та закрив адміністративне правопорушення.

Раніше адвокат пояснив, як уникнути конфіксації майна, якщо військовозобов'язаний не оновив облікові дані в ТЦК та СП.

Також ми писали, що в деяких випадках в ухилянтів можуть конфіскувати єдине житло. 

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