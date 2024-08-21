Житель Одесской области проигнорировал повестки и не захотел идти на ВЛК — как его наказал суд

Заседание суда. Фото иллюстративное: Телеканал "Новый Чернигов"

Житель Одесской области несколько раз проигнорировал повестки от местного Территориального центра комплектования (ТЦК), а также отказался от прохождения военной врачебной комиссии. За нарушение законодательства о военном учете его привлекли к ответственности.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

Соответствующий инцидент был рассмотрен 25 мая 2024 года в Котовском горрайонном суде Одесской области.

В материалах дела говорится, что мужчина в феврале 2024 года ехал на собственном автомобиле в Подольск. Однако при въезде в населенный пункт его остановили работники ТЦК. В ходе проверки документов они установили, что он находится в розыске из-за уклонения от военной службы.

Оказалось, что мужчина не прибыл по предварительной повестке о вызове в ТЦК, которую ему вручили еще 15 декабря 2023 года. Полицейские предложили ему проехать в ТЦК, чтобы обновить его учетные данные. Мужчина согласился, но на него был составлен административный протокол из-за нарушения требований закона о мобилизации.

Тогда же, 23 февраля 2024, ему вручили повестку для прибытия в ТЦК и направления на прохождение военной врачебной комиссии. Мужчина заявил, что согласен взять ее и под расписку получил вызов на обновление своих учетных данных. Однако он сообщил работникам, что он не хочет служить и становиться на военный учет, из-за чего ВВК он проходить не будет. Впрочем, от получения повестки и обновления данных он не отказывался и все подписал на момент вручения — речь идет о требованиях ст. 337 Уголовного кодекса Украины и предупреждения о выполнении требований военного учета.

Мужчина так и не явился на осмотр ВВК и о причинах не сообщил.

Решившие в суде

В суде отметили, что мужчина свою вину в совершении инкриминируемого уголовного преступления по ч.1 ст.337 УК признал полностью. Он заявил, что по указанному адресу проживает уже более 20 лет наедине, детей нет. На учете у психиатра или нарколога не состоит. Сейчас официально не трудоустроен и занимается собственным скотом.

Суд учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения и его искреннее раскаяние с активным содействием раскрытию уголовного правонарушения. В суде решили признать мужчину виновным и назначили штраф в размере 8500 грн.