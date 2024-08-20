В Черкасской области осудили ветерана АТО, который не хотел снова идти на фронт

Судебное заседание. Фото иллюстративное: dduvs.edu.ua

В Черкасской области судьи Лисянского районного суда наказали мужчину, не желавшего мобилизоваться. Военнообязанный имел боевой опыт и сознательно проигнорировал боевую повестку в местные ТЦК и СП.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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В Черкасской области мужчина, пригодный к мобилизации, получил боевую повестку, однако сознательно проигнорировал ее и не прибыл к указанному на ней месту.

Обвиняемый полностью признал вину и заявил, что не хочет мобилизоваться, потому что у него пожилая мать и больше не желает участвовать в боевых действиях. Мужчина, как оказалось, имел боевой опыт на Донецком направлении на протяжении 2015-2019 годов, когда в Украине действовало особое состояние.

Во время заседания он заявил, что понимает ответственность за совершенное и считает, что лучше отбудет наказание в тюрьме, чем вернется на фронт.

За это судьи назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.