На Черкащині засудили ветерана АТО який не хотів знову йти на фронт

Судове засідання. Фото ілюстративне: dduvs.edu.ua

У Черкаській області судді Лисянського районного суду покарали чоловіка, який не бажав мобілізуватися. Військовозобов'язаний мав бойовий досвід і свідомо проігнорував бойову повістку до місцевого ТЦК та СП.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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У Черкаській області чоловік, який був придатний до мобілізації, отримав бойову повістку, проте він свідомо проігнорував її та не прибув до вказаного на ній місця.

Обвинувачений повністю визнав вину і заявив, що не хоче мобілізовуватися, бо має матір похилого віку і більше не бажає брати участь в бойових діях. Чоловік, як виявилось, мав бойовий досвід на Донецькому напрямку впродовж 2015-2019 років, коли в Україні діяв особливий стан.

Під час засідання він заявив, що розуміє відповідальність за скоєне та вважає, що краще відбуде покарання у в'язниці, ніж повернеться на фронт.

За це судді призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.