Мешканець Одещини проігнорував повістки та не захотів йти на ВЛК — як його покарав суд

Засідання суду. Фото ілюстративне: Телеканал "Новий Чернігів"

Мешканець Одеської області декілька разів проігнорував повістки від місцевого Територіального центру комплектування (ТЦК), а також відмовився від проходження військової лікарської комісії. За порушення законодавства про військовий облік, його притягли до відповідальності.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Деталі справи

Відповідний інцидент розглянули 25 травня 2024 року у Котовському міськрайонному суді Одеської області.

У матеріалах справи йдеться, що чоловік у лютому 2024 року їхав на власному авто до Подільська. Однак при в'їзді у населений пункт, його зупинили працівники ТЦК. Під час перевірки документів вони встановили, що він знаходиться в розшуку через ухилення від військової служби.

Виявилось, що чоловік не прибув за попередньою повісткою про виклик до ТЦК, яку йому вручили ще 15 грудня 2023 року. Поліцейські запропонували йому проїхати до ТЦК, щоб оновити там його облікові дані. Чоловік погодився, але на нього склали адміністративний протокол через порушення вимог закону про мобілізацію.

Тоді ж, 23 лютого 2024 року, йому вручили повістку для прибуття в ТЦК та направлення на проходження військової лікарської комісії. Чоловік заявив, що згоден отримати її та під розписку отримав виклик на поновлення своїх облікових даних. Проте, він повідомив працівникам, що він не хоче служити та ставати на військовий облік, через що ВЛК він проходити не буде. Втім від отримання повістки та поновлення даних він не відмовлявся та все підписав на момент вручення — йдеться про вимоги ст. 337 Кримінального кодексу України та Попередження про виконання вимог військового обліку.

Чоловік так і не з'явився на огляд ВЛК і про причини не повідомив.

Що вирішили в суді

У суді зазначили, що чоловік свою провину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за ч.1 ст.337 КК визнав повністю. Він заявив, що за вказаною адресою проживає вже понад 20 років наодинці, дітей не має. На обліку у психіатра чи нарколога не перебуває. Зараз офіційно не працевлаштований та займається власною худобою.

Суд врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та його щире каяття з активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення. У суді вирішили визнати чоловіка винним та призначили йому штраф у розмірі 8500 грн.