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Лубинец прокомментировал случаи нарушения прав человека в ТЦК

9 июля 2024 17:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - Лубинец сообщил о проблемах в работе ТЦК и СП
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE.
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных случаях нарушения прав человека во время мобилизации мужчин, не достигших 25 лет, что противоречит закону. Он отметил необходимость профессиональных руководителей ТЦК и СП.

Об этом Лубинец сообщил в комментарии Новини.LIVE во вторник, 9 июля.

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Нарушения прав человека в работе ТЦК все еще остаются

Лубинец сообщил о нередких случаях нарушения прав человека во время мобилизации мужчин, не достигших 25 лет. По его словам, к нему поступает множество обращений, которые он трактует как нарушение прав граждан.

"По закону о мобилизации, под мобилизацию попадают граждане Украины, которые достигли 25 лет. Однако у меня есть много обращений от мужчин, которые еще не достигли этого возраста, но были мобилизованы. Я считаю это нарушением их прав", — подчеркнул Лубинец. 

Он предположил, что есть случаи, когда ребят заставляли подписывать документы о добровольном поступлении на службу, что позволяет мобилизовать их даже до 25 лет.

"Система работы ТЦК меняется — есть положительные сдвиги, однако и негатив все же остается. У меня такое впечатление, что там, где есть адекватный профессиональный руководитель областного ТЦК и СП, нарушений прав человека не наблюдается. Никто не пакует людей в "бусики", не валит на землю и не одевает наручники. А там, где руководство работает непрофессионально, происходят подобные случаи", — отметил омбудсмен.

Напомним, в Закарпатской области мужчины в военной форме затолкали гражданина в автомобиль. Это произошло на железнодорожном вокзале в городе Мукачево.

Ранее мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и Государственное бюро расследований из-за действий патрульных в Черновцах. В сети опубликовано видео, на котором полицейские силой задержали мужчину и увезли его в ТЦК.

война Украина нарушения мобилизация Дмитрий Лубинец война в Украине ТЦК и СП

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