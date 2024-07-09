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Лубінець прокоментував випадки порушення прав людини в ТЦК

9 липня 2024 17:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — Лубінець повідомив про проблеми в роботі ТЦК та СП
Уповановажений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про численні випадки порушення прав людини під час мобілізації чоловіків, які не досягли 25 років, що суперечить закону. Він наголосив на необхідності професійних керівників ТЦК та СП.

Про це Лубінець повідомив в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

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Порушення прав людини у роботі ТЦК все ще залишаються

Лубінець повідомив про непоодинокі випадки порушення прав людини під час мобілізації чоловіків, які не досягли 25 років. За його словами, до нього надходить багато звернень, які він трактує як порушення прав громадян.

"Згідно із законом про мобілізацію, під мобілізацію потрапляють громадяни України, які досягли 25 років. Однак в мене є багато звернень від чоловіків, які ще не досягли цього віку, але були мобілізовані. Я вважаю це порушенням їхніх прав", — наголосив Лубінець.

Він припустив, що є випадки, коли хлопців змушували підписувати документи про добровільний вступ на службу, що дозволяє мобілізувати їх навіть до досягнення 25 років. 

"Система роботи ТЦК змінюється — є позитивні зрушення, однак і негатив все ж залишається. У мене таке враження, що там, де є адекватний професійний керівник обласного ТЦК та СП, порушень прав людини не спостерігається. Ніхто не пакує людей в "бусики", не валить на землю та не одягає кайданки. А там, де керівництво працює непрофесійно, відбуваються подібні випадки", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловіки у військовій формі заштовхали громадянина в автомобіль. Це сталося на залізничному вокзалі у місті Мукачево.

Раніше ми писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та Державного бюро розслідувань через дії патрульних в Чернівцях. В мережі опубліковане відео, на якому поліцейські силою затримали чоловіка й повезли його до ТЦК.

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