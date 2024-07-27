В ТЦК и СП отмечают, что после того, как все обновят данные, не будет необходимости в дежурстве военных на улицах

Представитель ТЦК проверяет данные у военнообязанного. Фото: УНИАН

Сразу после того, как каждый военнообязанный украинец обновит свои данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, работникам структуры не будет необходимости дежурить на улицах. Им это не доставляет удовольствия, ведь часто люди выплескивают на военных свой негатив.

Об этом 26 июля, в пятницу в интервью New Voice заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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По словам военного, как только базы наполнятся и все, даже нарушители, обновят свои данные через "Резерв+" или лично через посещение ТЦК и СП, военным сразу станет меньше работы и ходить по улицам не будет необходимости.

ТЦК и СП будут знать, куда обращаться к военнообязанному, куда посылать повестку.

Спикер Минобороны заверил, что дежурство на улицах не доставляет никакого удовольствия военным, ведь не редко бывают случаи негативного отношения к ним.

"Эти люди вернулись из зоны боевых действий, имеют ранения и рассчитывают на уважение со стороны своих сограждан. Вместе с тем получают оскорбительные высказывания или брань", — отмечает Лазуткин.

Напомним, что в Минобороны объяснили, куда обращаться в случае проблем в работе электронной очереди.

Также в ведомстве проинформировали, как записаться в электронную очередь и кто это может сделать.