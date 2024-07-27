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Коли не буде потрібно когось шукати — у ТЦК пояснили, коли припинять вручати повістки на вулицях

27 липня 2024 06:55
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
У ТЦК та СП зазначають, що після того, як всі оновлять дані, то не буде необхідності у чергуванні військових на вулицях
Представник ТЦК перевіряє дані у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Відразу після того, як кожен військовозобов'язаний українець оновить свої дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то працівникам структури не буде необхідності чергувати на вулицях. Їм це не доставляє задоволення, адже часто люди виплескують на військових свій негатив.

Про це 26 липня, у п'ятницю в інтерв'ю New Voice заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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За словами військового, як тільки бази наповняться і все, навіть порушники, оновлять свої дані через "Резерв+" чи особисто через відвідування ТЦК та СП, то військовим відразу поменшає роботи і ходити по вулицях не буде необхідності.

ТЦК та СП будуть знати, куди звертатись до військовозобов'язаного, куди надсилати повістку. 

Речник Міноборони завірив, що чергування на вулицях не доставляє жодного задоволення військовим, адже не рідко бувають випадки негативного ставлення до них.

"Ці люди повернулись із зони бойових дій, мають поранення і розраховують на повагу з боку своїх співгромадян. Натомість отримують образливі вислови чи лайку", — зазначає Лазуткін. 

Нагадаємо, що в Міноборони пояснили, куди звертатися у випадку проблем в роботі електронної черги

Також у відомстві проінформували, як записатися до електронної черги та хто це може зробити.

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