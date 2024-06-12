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У Міноборони розповіли, де скаржитися на роботу електронної черги ТЦК

12 червня 2024 09:11
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Електронна черга в ТЦК не працює — де скаржитися
Військовослужбовець зі смартфоном. Фото: Мілітарний
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Міністерство оборони почало збирати відгуки щодо роботи електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це потрібно для підвищення якості сервісу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

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Користувачі сервісу Міноборони можуть залишити відгуки та скарги про роботу електронної черги в коментарях під публікацією.

Черногоренко зазначила, що це потрібно для того, аби електронна черга запрацювала ефективно по всій країні.

Вона наголосила, що залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався в черзі онлайн.

"Ми уважно розглянемо ваші скарги та коментарі для підвищення якості нашого сервісу. Будемо вдячні всім користувачам за чесні відгуки, які допоможуть нам якісно впровадити електронну чергу по всій країні", — додала заступниця міністра.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних, які мають статус "обмежено придатний". 

Також нагадаємо, що функція бронювання військовозобов'язаних від мобілізації в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. 

додаток
мобілізація
електронна черга
е-черга
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Міноборони
армія

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