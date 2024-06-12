Электронная очередь в ТЦК не работает – где жаловаться

В Минобороны рассказали, где жаловаться на работу электронной очереди ТЦК
Министерство обороны начало собирать отзывы о работе электронной очереди в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это необходимо для повышения качества сервиса.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.
Как сообщить о проблемах в работе электронной очереди в ТЦК
Пользователи сервиса Минобороны могут оставить отзывы и жалобы о работе электронной очереди в комментариях под публикацией.
Черногоренко отметила, что это необходимо для того, чтобы электронная очередь заработала эффективно по всей стране.
Она подчеркнула, что оставить отзыв могут только те, кто регистрировался в очереди онлайн.
"Мы внимательно рассмотрим ваши жалобы и комментарии для повышения качества нашего сервиса. Будем благодарны всем пользователям за честные отзывы, которые помогут нам качественно внедрить электронную очередь по всей стране", — добавила замминистра.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных, имеющих статус "ограниченно-годен".
Также напомним, что функция бронирования военнообязанных от мобилизации в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца.
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