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В Минобороны рассказали, где жаловаться на работу электронной очереди ТЦК

12 июня 2024 09:11
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Электронная очередь в ТЦК не работает – где жаловаться
Военнослужащий со смартфоном. Фото: Милитарный
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Министерство обороны начало собирать отзывы о работе электронной очереди в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это необходимо для повышения качества сервиса.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.

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Пользователи сервиса Минобороны могут оставить отзывы и жалобы о работе электронной очереди в комментариях под публикацией.

Черногоренко отметила, что это необходимо для того, чтобы электронная очередь заработала эффективно по всей стране.

Она подчеркнула, что оставить отзыв могут только те, кто регистрировался в очереди онлайн.

"Мы внимательно рассмотрим ваши жалобы и комментарии для повышения качества нашего сервиса. Будем благодарны всем пользователям за честные отзывы, которые помогут нам качественно внедрить электронную очередь по всей стране", — добавила замминистра.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных, имеющих статус "ограниченно-годен".

Также напомним, что функция бронирования военнообязанных от мобилизации в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца.

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Минобороны
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