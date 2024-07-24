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Електронна черга в ТЦК — в Міноборони оцінили роботу послуги

24 липня 2024 02:34
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Недоліки електронної черги на оновлення даних в ТЦК — коментар Міноборони
Черга військовозобов'язаних чоловіків до ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що електронна черга розвантажила роботу в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, хоча працювала в тестовому режимі. Однак він підтвердив, що проблемні моменти були. 

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі Свобода.LIVE у вівторок, 23 липня.

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Недоліки електронної черги в ТЦК

"Говорити про те, що це (електронна черга. — Ред.) досконалий механізм не можна, тому що було в багатьох ТЦК та СП таке, що є електронна черга, паралельна жива черга і попри інструктаж із працівниками ТЦК, були певні проблеми. Але це дозволило певним чином розвантажити роботу ТЦК та СП, тому що люди могли планувати свій час", — зазначив Лазуткін. 

За його словами, послуга електронної черги попри недоліки не є провальною, адже створювалася, щоб люди планували свій час, реєструвалися й оновлювали свої дані.

"Так ставалося, що люди ставали в електронну чергу з усіма питаннями, з якими звертаєшся до ТЦК і СП, а це значно ширше коло запитань, і відповідно вона перевантажувалась. Тобто є певна низка об'єктивних причин, є технічні моменти, є комунікаційні, але зазначу, що вона працювала в тестовому режимі і про це одразу зазначили представники Міністерства", — пояснив речник відомства.

Лазуткін відреагував на ситуації, коли люди ночували біля ТЦК попри комендантську годину, щоб швидше оновити свої дані. Він наголосив, що це окремі випадки, а ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам.

Нагадаємо, що в Міноборони пояснили, куди звертатися у випадку проблем в роботі електронної черги. У відомстві пояснили, що це потрібно для покращення функціонування послуги. Водночас там повідомили, як записатися до електронної черги та хто це може зробити.

Міноборони персональні дані мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані війна черги електронна черга

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