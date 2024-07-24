Недостатки электронной очереди на обновление данных в ТЦК — комментарий Минобороны

Очередь военнообязанных мужчин в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что электронная очередь разгрузила работу в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, хотя работала в тестовом режиме. Однако он подтвердил, что проблемные моменты были.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Свобода.LIVE во вторник, 23 июля.

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Недостатки электронной очереди в ТЦК

"Говорить о том, что это (электронная очередь. — Ред.) совершенный механизм нельзя, потому что было у многих ТЦК и СП такое, что есть электронная очередь, параллельная живая очередь и, несмотря на инструктаж с работниками ТЦК, были определенные проблемы. Но это позволило определенным образом разгрузить работу ТЦК и СП, потому что люди могли планировать свое время", — отметил Лазуткин.

По его словам, услуга электронной очереди, несмотря на недостатки, не является провальной, ведь создавалась, чтобы люди планировали свое время, регистрировались и обновляли свои данные.

"Так случалось, что люди становились в электронную очередь со всеми вопросами, с которыми обращаешься в ТЦК и СП, а это значительно шире круг вопросов, и соответственно она перегружалась. Таким образом, есть определенный ряд объективных причин, есть технические моменты, есть коммуникационные, но отмечу, что она работала в тестовом режиме и об этом сразу указали представители Министерства", — пояснил спикер ведомства.

Лазуткин отреагировал на ситуации, когда люди ночевали возле ТЦК, несмотря на комендантский час, чтобы быстрее обновить свои данные. Он подчеркнул, что это отдельные случаи, а ТЦК подчиняются Сухопутным войскам.

Напомним, что в Минобороны объяснили, куда обращаться в случае проблем в работе электронной очереди. В ведомстве пояснили, что это необходимо для улучшения функционирования услуги. В то же время там объяснили, как записаться в электронную очередь и кто это может сделать.