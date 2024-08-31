Мужчинам следует ожидать нескольких волн повесток от ТЦК осенью — что надо знать

Мужчина в военкомате. Фото: Винницкий ТЦК

Государственные реестры смогут взаимодействовать с системой "Оберіг" для обмена данными о мужчинах. Это поможет работникам Территориальных центров комплектования (ТЦК) выявлять тех, кто не зарегистрирован в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом пишет ТСН.

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СМИ пишет, что данные мужчин могут быть актуализированы уже этой осенью, а запрет на управление транспортом станет предметом судебных разбирательств.

"Если соединятся эти реестры, то данные граждан будут актуализированы. У нас в стране цифровизированы сведения о 90% граждан. То есть процесс актуализации может быть недолгим", — предполагает адвокат Роман Симутин.

Он добавил, что согласно статье Административного кодекса, нельзя налагать штраф на лицо, если его данные содержатся в реестрах.

"Есть очень интересное решение суда, которое было вынесено около недели назад. Суд отменил постановление о взыскании штрафа и отметил, что к протоколу должны были быть приобщены данные об отсутствии информации о данном лице в государственных реестрах. И только после этого можно было налагать штраф", — сказал Симутин.

Адвокат Катерина Анищенко, которая специализируется на вопросах мобилизации, сообщила, что мужчин будут лишать права управлять транспортным средством и штрафовать.

По ее мнению, количество штрафов за нарушение мобилизационного законодательства вырастет, поскольку под надзор ТЦК попадет больше людей. Она также считает, что повестки могут начать отправлять автоматически.

Ожидается несколько волн повесток

Адвокат Симутин отмечает, что в Украине могут быть несколько волн отправки повесток, в том числе для тех, кто состоит на военном учете, но не обновил свои данные.

Он считает, что повестки могут направлять в алфавитном порядке, если лицо не внесено в реестр "Оберіг", хотя его дело в бумажном виде есть в ТЦК.