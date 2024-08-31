На Закарпатті ТЦК оштрафувало чоловіка з інвалідністю

Чоловік на інвалідному візку. Фото ілюстративне: Pexels

Закарпатський ТЦК та СП оформив штраф 17 тисяч гривень чоловіку з 3 групою інвалідності. Той нібито не повідомив у 7-денний термін про свій стан здоров'я органи, в яких він перебуває на війьскому обліку. У суді розглядали правомірність штрафування чоловіка.

Про цей інцидент повідомила Судово-юридична газета.

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У постанові ТЦК зазначили, що чоловік не сповістив у 7-денний строк відповідні органи військового обліку про те, що 5 червня 2024 року медико-соціальна експертиза (МСЕК) встановила йому 3 групу інвалідності.

"Дане правопорушення виявлене 10.07.2024 під час прибуття громадянина до обласного тимчасового мобілізаційного пункту Закарпатської області. Можливості отримання довідки МСЕК громадянина України шляхом запиту до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів не було можливим у зв`язку з відсутністю такого пункту у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів", — вказав ТЦК у постанові.

Чоловік стверджував, що керувався приміткою до ст. 210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу, де йдеться, що штрафні санкції не застосовуються, якщо Реєстр "Оберіг" може отримати персональні дані через взаємодію з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Відповідно, ТЦК ніби мав можливість отримати інформацію про стан чоловіка та встановлену групу інвалідності. Це прописано у пункті 60 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №1487, де йдеться про одержання таких відомостей в електронному вигляді з Реєстру шляхом електронної інформаційної взаємодії відповідно до Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів".

Чоловік своєю чергою додав, що не з'явився у семиденний термін і не сповістив відповідні органи особисто лише тому, що фізично не міг цього зробити через свій стан здоров'я.

Чи визнали в суді штраф неправомірним

У суді звернули увагу, відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів" №1951-VIII до Реєстру вносяться відомості, визначені статтею 6 цього Закону, одержані від призовників, військовозобов`язаних та резервістів або шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, передбачені частиною третьою статті 14 цього Закону.

Чоловік з інвалідністю не звертався до означених органів для призначення та виплати пенсії чи соціальних виплат. Таким чином працівники ТЦК не мали звідки отримати інформацію про наявність у нього інвалідності.

Ще важливий нюанс, який врахували судді — Закарпатська обласна МСЕК, яка володіє інформацією про наявність чи зміну групи інвалідності у віданні належить до Міністерства охорони здоров'я, яке відсутнє у переліку органів, від яких органи ведення Реєстру одержують відповідну інформацію. Це зазначено в абзацах від третього до двадцятого ч. 3 статті 14 Закону №1951-VIII.

Окрім того, інформація про встановлення чи зміну групи інвалідності підтверджують також через рапорт начальника відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЄДР військовозобов`язаних ТЦК, якого теж не було подано протягом семи днів.

Таким чином ТЦК не могли перевірити інформацію про інвалідність чоловіка, тож Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в цій справі дійшов до висновку про необґрунтованість позовних вимог, а тому штраф чоловіку з інвалідністю визнали правомірним.