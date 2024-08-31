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ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч за необновление данных — дело дошло до суда

31 августа 2024 12:37
Василий Горенко - Редактор
В Закарпатье ТЦК оштрафовало мужчину с инвалидностью
Человек на инвалидной коляске. Фото иллюстративное: Pexels
Василий Горенко - Редактор

Закарпатский ТЦК и СП оформил штраф в 17 тысяч гривен мужчине с 3 группой инвалидности. Тот якобы не сообщил в 7-дневный срок о своем состоянии здоровья органам, в которых он состоит на военном учете. В суде рассматривали правомерность штрафования мужчины.

Об этом инциденте сообщила Судебно-юридическая газета.

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В постановлении ТЦК отметили, что мужчина не уведомил в 7-дневный срок соответствующие органы военного учета, что 5 июня 2024 года медико-социальная экспертиза (МСЭК) установила ему 3 группу инвалидности.

"Данное правонарушение обнаружено 10.07.2024 во время прибытия гражданина в областной временный мобилизационный пункт Закарпатской области. Возможности получения справки МСЭК гражданина Украины путем запроса в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не было возможным в связи с отсутствием такого пункта Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — указал ТЦК в постановлении.

Мужчина утверждал, что руководствовался примечанием к ст. 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса, где говорится, что штрафные санкции не применяются, если Реестр "Оберег" может получить персональные данные через взаимодействие с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых есть государственные органы.

Соответственно, ТЦК будто имел возможность получить информацию о состоянии мужчины и установленной группе инвалидности. Это прописано в пункте 60 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ №1487, где речь идет о получении таких сведений в электронном виде из Реестра путем электронного информационного взаимодействия в соответствии с Законом "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".

Мужчина в свою очередь добавил, что не явился в семидневный срок и не известил соответствующие органы лично лишь потому, что физически не мог этого сделать из-за своего здоровья.

Признали ли в суде штраф неправомерным

В суде обратили внимание, согласно ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" №1951-VIII в Реестр вносятся сведения, определенные статьей 6 настоящего Закона, полученные от призывников, военнообязанных и резервистов или путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы, предусмотренные частью третьей статьи 14 настоящего Закона.

Мужчина с инвалидностью не обращался в указанные органы для назначения и выплаты пенсии или социальных выплат. Таким образом, работники ТЦК не имели откуда получить информацию о наличии у него инвалидности.

Еще важный нюанс, который учли судьи: Закарпатская областная МСЭК, которая владеет информацией о наличии или изменении группы инвалидности в ведении, принадлежит к Министерству здравоохранения, которое отсутствует в перечне органов, от которых органы ведения Реестра получают соответствующую информацию. Это отмечено в абзацах от третьего до двадцатого ч. 3 статьи 14 Закона №1951-VIII.

Кроме того, информация об установлении или изменении группы инвалидности подтверждают также через рапорт начальника отдела военного учета, бронирования и внедрения ЕГР военнообязанных ТЦК, который тоже не был представлен в течение семи дней.

Таким образом, ТЦК не могли проверить информацию об инвалидности мужчины, поэтому Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области по этому делу пришел к выводу о необоснованности исковых требований, а потому штраф мужчине с инвалидностью признали правомерным.

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