Подсудимый был ранее неоднократно осужден, а также не имел уважительной причины для уклонения от службы в ВСУ, поэтому получил 4 года лишения свободы

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Хмельницкой области получил от суда суровое наказание — 4 года лишения свободы за уклонение от военной службы. Он не явился по боевой повестке в ТЦК на отправку в армию.

О деталях дела идет речь в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина успешно прошел медкомиссию, получил боевую повестку, но в пункт сбора так и не явился. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что хотел просто отдохнуть перед отправкой на войну.

Что решил суд

Суд учел, что у подсудимого не было уважительной причины для своего поступка. Кроме того, ранее он уже был неоднократно осужден за разные преступления. В последний раз его судили за сбыт наркотиков.

Суд назначил мужчине четыре года и два месяца лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.