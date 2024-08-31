Підсудний був раніше неодноразово засуджений, а також не мав поважної причини для ухиляння від служби в ЗСУ, тому отримав 4 роки позбавлення волі

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Хмельниччини отримав від суду суворе покарання — 4 роки позбавлення волі за ухилення від військової служби. Він не з'явився по бойовій повістці до ТЦК на відправлення у військо.

Про деталі справи йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік успішно пройшов медкомісію, отримав бойову повістку, але до пункту збору так і не з'явився. Свої дії обвинувачений пояснив тим, що хотів просто відпочити перед відправленням на війну.

Що вирішив суд

Суд врахував, що підсудний не мав поважної мети для свого вчинку. Крім того, раніше він вже був неодноразово засуджений за різні злочини. Останній раз його судили за збут наркотиків.

Суд призначив чоловікові чотири роки та два місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.