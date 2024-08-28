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В Волынском ТЦК рекомендуют работникам в случае угрозы жизни открывать огонь на поражение

28 августа 2024 14:39
Евгения Брюховецкая - редактор
В случае угрозы жизни работники ТЦК будут открывать огонь на поражение
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Луцке ночью произошло вооруженное нападение на пост охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Из-за этого инцидента личный состав всех ТЦК проинформировано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского ТЦК и СП в Facebook.

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"В результате нападения был ранен старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале. Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь", — говорится в сообщении.

Известно, что преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранители.

В Волынском ТЦК подчеркнули, что военкомат — это режимный объект, и в случае угрозы жизни военнослужащих они будут открывать огонь на поражение.

Там отметили, что военнослужащие, находившиеся вчера на посту охраны, — это люди с боевым опытом, которые после ранений проходят службу в ТЦК.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены — найдут", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Волынского ТЦК и СП

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