Військовий облік 2024 — хто в ТЦК має право розглядати правила його порушення

Військовозобов'язані в ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК і СП/Facebook

Начальники структурних підрозділів районних територіальних центрів комплектування не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку. Цим можуть займатись лише керівники ТЦК.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Як свідчать матеріали справи, до суду звернувся позивач, який попросив скасувати постанову, винесену начальником першого відділу ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку та закрити провадження у справі за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Чоловік заявив, що у постанові вказано, що він не оновлював свої персональні дані з обліковими даними ТЦК, хоча він, згідно з виданим тимчасовим посвідченням, прийнятий на тимчасовий облік запасу ЗСУ, яке є безстроковим. За його словами, ще у 2006 році він визнаний непридатним до військової служби та знятий з військового обліку.

У матеріалі йдеться, що 6 липня цього року позивач через мобільний застосунок "Резерв+" оновив свої персональні дані. Проте, за місцем проживання йому було повідомлено представниками органів самоврядування, що він перебуває у розшуку у зв`язку з неоновленням своїх персональних даних.

За кілька днів, 13 липня, він прибув до ТЦК, щоб перевірити свої дані та отримав там направлення на ВЛК. Тоді ж, представники ТЦК повідомили, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності та видали повістку про явку до ТЦК на 15 липня.

Що вирішив суд

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області у рішенні від 6 серпня 2024 року по цій справі дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За даними суду, розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені статтею 235 КУпАП, наділені виключно керівники ТЦК, тоді як начальники структурних підрозділів РТЦК СП таких повноважень не мають.