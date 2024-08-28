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Рассмотрение некоторыми руководителями РТЦК дел о нарушении военного учета — что решил суд

28 августа 2024 11:44
Василий Горенко - Редактор
Военный учет 2024 — кто в ТЦК имеет право рассматривать правила его нарушения
Военнообязанные в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП/Facebook
Василий Горенко - Редактор

У начальников структурных подразделений районных территориальных центров комплектования нет полномочий по рассмотрению дел о нарушении военного учета. Этим могут заниматься только руководители ТЦК

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Как свидетельствуют материалы дела, в суд обратился истец, попросивший отменить постановление, вынесенное начальником первого отдела ТЦК о привлечении к административной ответственности за нарушение военного учета и закрыть производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Мужчина заявил, что в постановлении указано, что он не обновлял свои персональные данные с учетными данными ТЦК, хотя он, согласно выданному временному удостоверению, принят на временный учет запаса ВСУ, которое является бессрочным. По его словам, еще в 2006 году он признан непригодным к военной службе и снят с военного учета.

В материале говорится, что 6 июля этого года истец через мобильное приложение "Резерв+" обновил свои персональные данные. Однако по месту жительства ему было доложено представителями органов самоуправления, что он находится в розыске в связи с необновлением своих персональных данных.

Через несколько дней, 13 июля, он прибыл в ТЦК, чтобы проверить свои данные и получил направление на ВВК. Тогда же представители ТЦК сообщили, что он будет привлечен к административной ответственности и выдали повестку о явке в ТЦК на 15 июля.

Что решил суд

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области в решении от 6 августа 2024 года по этому делу пришел к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего.

По данным суда, рассматривать дела об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, наделены исключительно руководители ТЦК, тогда как начальники структурных подразделений РТЦК СП таких полномочий не имеют.

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