У випадку загрози життю працівники ТЦК будуть відкривати вогонь на ураження

Працівники ТЦК та СП. Фото: скриншот з відео

У Луцьку вночі стався озброєний напад на пост охорони об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Через цей інцидент до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Про це повідомила пресслужба Волинського ТЦК та СП у Facebook.

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Напад на ТЦК у Луцьку

"У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь у відповідь", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що злочинцю вдалося втекти з місця події, зараз його розшукують правоохоронці.

У Волинському ТЦК наголосили, що військкомат — це режимний обʼєкт та у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Там зауважили, що військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це люди із бойовим досвідом, які після поранень проходять службу в ТЦК.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть", — зазначається у дописі.