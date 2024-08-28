У випадку загрози життю працівники ТЦК будуть відкривати вогонь на ураження

У Волинському ТЦК рекомендують працівникам у випадку загрози життю відкривати вогонь на ураження
У Луцьку вночі стався озброєний напад на пост охорони об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Через цей інцидент до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.
Про це повідомила пресслужба Волинського ТЦК та СП у Facebook.
Напад на ТЦК у Луцьку
"У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь у відповідь", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що злочинцю вдалося втекти з місця події, зараз його розшукують правоохоронці.
У Волинському ТЦК наголосили, що військкомат — це режимний обʼєкт та у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.
Там зауважили, що військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це люди із бойовим досвідом, які після поранень проходять службу в ТЦК.
"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть", — зазначається у дописі.
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