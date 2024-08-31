Чоловікам варто очікувати на кілька хвиль повісток від ТЦК восени — що треба знати

Чоловік у військкоматі. Фото: Вінницький ТЦК

Державні реєстри зможуть взаємодіяти з системою "Оберіг" для обміну даними про чоловіків. Це також допоможе працівникам Територіальних центрів комплектування (ТЦК) виявляти тих, хто не зареєстрований у Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це пише ТСН.

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ЗМІ пише, що дані чоловіків можуть бути актуалізовані вже цієї осені, а заборона на керування транспортом стане предметом судових розглядів.

"Якщо поєднаються ці реєстри, то дані громадян будуть актуалізовані. У нас в країні цифровізовані відомості щодо 90% громадян. Тобто процес актуалізації може бути недовгим", — припускає адвокат Роман Сімутін.

Він додав, що відповідно до статті Адміністративного кодексу, не можна накладати штраф на особу, якщо її дані містяться в реєстрах.

"Є дуже цікаве рішення суду, яке було винесене десь тиждень тому. Суд скасував постанову про стягнення штрафа та зазначив, що до протоколу повинні були долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можна було накладати штраф", — сказав Сімутін.

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується на питаннях мобілізації, повідомила, що чоловіків позбавлятимуть права керувати транспортним засобом та штрафуватимуть.

На її думку, кількість штрафів за порушення мобілізаційного законодавства зросте, оскільки під нагляд ТЦК потраплять більше осіб. Вона також вважає, що повістки можуть почати надсилати автоматично.

Очікується кілька хвиль повісток

Адвокат Сімутін зазначає, що в Україні можуть бути кілька хвиль надсилання повісток, зокрема для тих, хто перебуває на військовому обліку, але не оновив свої дані.

Він вважає, що повістки можуть надсилати в алфавітному порядку, якщо особа не внесена до реєстру "Оберіг", хоча її справа у паперовому вигляді є в ТЦК.