Руководитель Хустского ТЦК и СП Василий Зубатов пил и бросался деньгами на отдыхе

Руководитель Хустского РТЦК и СП Василий Зубатов отдыхает с друзьями. Фото: скриншот

В соцсетях распространилось видео, на которое попал отдых военкома Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова. Он с друзьями употреблял алкогольные напитки, играл в боулинг и бросался по долларам.

Видео опубликовали на канале в Telegram "Закарпатье 24 "

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"СМИ получили запись с камеры наблюдения одного из развлекательных заведений Хуста, где на видео можно увидеть, как Василий Зубатов с друзьями "культурно" отдыхает", — написали в соцсети.

На видео видно, как Василий Зубатов распивает алкогольные напитки, играет в боулинг, приплясывая, обнимается и фотографируется с друзьями, а в какой-то момент отдыха начинает бросаться деньгами.

Глава Хустского РТЦК и СП Василий Зубатов пьет алкоголь. Фото: скриншот видео

Василий Зубатов швыряет деньги. Фото: скриншот

Источники СМИ заявили, что глава Хустского РТЦК и СП Закарпатской области полковник Василий Зубатов подозревается в изготовлении фиктивных медицинских справок для мужчин призывного возраста, чтобы те избежали мобилизации и смогли свободно уехать за границу.

Ранее в СМИ попала информация, что якобы в Закарпатье, в Хустском Территориальном центре комплектования, работники Службы безопасности Украины проводили обыски. Также следственные действия якобы проводились у местного военкома Василия Зубатова, а также в больницах.

Впоследствии на эту информацию отреагировали в Хустском ТЦК, где ее опровергли. Там заявили, что следственные действия касались деятельности военно-врачебной комиссии, функционирующей отдельно от ТЦК и СП.