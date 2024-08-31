Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Бросался долларами и пил алкоголь — в сеть слили видео, как отдыхает руководитель Хустского ТЦК arrow

Бросался долларами и пил алкоголь — в сеть слили видео, как отдыхает руководитель Хустского ТЦК

31 августа 2024 14:48
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Руководитель Хустского ТЦК и СП Василий Зубатов пил и бросался деньгами на отдыхе
Руководитель Хустского РТЦК и СП Василий Зубатов отдыхает с друзьями. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В соцсетях распространилось видео, на которое попал отдых военкома Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова. Он с друзьями употреблял алкогольные напитки, играл в боулинг и бросался по долларам.

Видео опубликовали на канале в Telegram "Закарпатье 24 "

Читайте также:

"Некультурный" отдых Хустского военкома

"СМИ получили запись с камеры наблюдения одного из развлекательных заведений Хуста, где на видео можно увидеть, как Василий Зубатов с друзьями "культурно" отдыхает", — написали в соцсети.

На видео видно, как Василий Зубатов распивает алкогольные напитки, играет в боулинг, приплясывая, обнимается и фотографируется с друзьями, а в какой-то момент отдыха начинает бросаться деньгами. 

Василий Зубатов
Глава Хустского РТЦК и СП Василий Зубатов пьет алкоголь. Фото: скриншот видео
Зубатов бросает деньги
Василий Зубатов швыряет деньги. Фото: скриншот

Источники СМИ заявили, что глава Хустского РТЦК и СП Закарпатской области полковник Василий Зубатов подозревается в изготовлении фиктивных медицинских справок для мужчин призывного возраста, чтобы те избежали мобилизации и смогли свободно уехать за границу.

Ранее в СМИ попала информация, что якобы в Закарпатье, в Хустском Территориальном центре комплектования, работники Службы безопасности Украины проводили обыски. Также следственные действия якобы проводились у местного военкома Василия Зубатова, а также в больницах.

Впоследствии на эту информацию отреагировали в Хустском ТЦК, где ее опровергли. Там заявили, что следственные действия касались деятельности военно-врачебной комиссии, функционирующей отдельно от ТЦК и СП.

Также важные новости дня по теме:

СБУ алкоголь скандал обыски Закарпатье ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:35 В Укргидрометцентре предупредили украинцев об опасных погодных явлениях — чего ждать в воскресенье

15:20 Замаскированные под медь — в Одессе подрядчик установил буквы из пластика на мемориале

15:04 Наполи исключил Осимхена из заявки команды

14:59 Инсайдеры показали iPhone 16 в цвете Bronze Gold

14:57 В Донецкой области враг ударил по Часовому Яру — в ОВА назвали количество погибших

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

обновлено:

14:53 Россияне атакуют Харьков — в городе раздаются взрывы

14:48 Бросался долларами и пил алкоголь — в сеть слили видео, как отдыхает руководитель Хустского ТЦК

14:40 На Одесчине больница выбрала для ремонта укрытия предложение подороже и получила обвинения в сговоре

14:30 Несколько волн повесток от ТЦК и частые штрафы — что ждет мужчин осенью

14:25 Впервые за всю историю — во Львовском лицее имени Героев Крут будут учиться девушки

15:35 В Укргидрометцентре предупредили украинцев об опасных погодных явлениях — чего ждать в воскресенье

15:20 Замаскированные под медь — в Одессе подрядчик установил буквы из пластика на мемориале

15:04 Наполи исключил Осимхена из заявки команды

14:59 Инсайдеры показали iPhone 16 в цвете Bronze Gold

14:57 В Донецкой области враг ударил по Часовому Яру — в ОВА назвали количество погибших

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

обновлено:

14:53 Россияне атакуют Харьков — в городе раздаются взрывы

14:48 Бросался долларами и пил алкоголь — в сеть слили видео, как отдыхает руководитель Хустского ТЦК

14:40 На Одесчине больница выбрала для ремонта укрытия предложение подороже и получила обвинения в сговоре

14:30 Несколько волн повесток от ТЦК и частые штрафы — что ждет мужчин осенью

14:25 Впервые за всю историю — во Львовском лицее имени Героев Крут будут учиться девушки

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку