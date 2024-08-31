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Кидався доларами та пив алкоголь — у мережу злили відео, як відпочиває керівник Хустського ТЦК

31 серпня 2024 14:48
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Керівник Хустського ТЦК та СП Василь Зубатов пив та кидався грошима на відпочинку
Керівник Хустського РТЦК та СП Василь Зубатов відпочиває з друзями. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У соцмережах поширилось відео, на яке потрапив відпочинок військкома Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова. Він з друзями вживав алкогольні напої, грав у боулінг та кидався доларами.

Відео опублікували на каналі у Telegram "Закарпаття 24"

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"ЗМІ отримали запис з камери спостереження одного з розважальних закладів Хуста, де на відео можна побачити, як Василь Зубатов із друзями "культурно" відпочиває", — написали у соцмережі. 

На відео видно, як Василь Зубатов розпиває алкогольні напої, грає у боулінг, пританцьовуючи, обіймається та фотографується з друзями, а в якийсь момент відпочинку починає кидатися грошима. 

Василь Зубатов
Очільник Хустського РТЦК та СП Василь Зубатов п'є алкоголь. Фото: скриншот відео
Зубатов кидає гроші
Василь Зубатов жбурляє гроші. Фото: скриншот

Джерела ЗМІ заявили, що очільник Хустського РТЦК та СП Закарпатської області полковник Василь Зубатов підозрюється у виготовленні фіктивних медичних довідок для чоловіків призовного віку, щоб ті уникнули мобілізації та змогли вільно виїхати за кордон.

Раніше, у ЗМІ потрапила інформація, що нібито на Закарпатті, у Хустському Територіальному центрі комплектування, працівники Служби безпеки України проводили обшуки. Також слідчі дії нібито проводили у місцевого військкома, Василя Зубатова, а також в лікарнях.

Згодом на цю інформацію відреагували у Хустському ТЦК, де спростували таку інформацію. Там заявили, що слідчі дії стосувалися діяльності військово-лікарської комісії, яка функціонує окремо від ТЦК та СП. 

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