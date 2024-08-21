На Закарпатті проводять масштабні обшуки серед представників ТЦК та ВЛК

На Закарпатті СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та у військкома, — журналіст
У Хустському Територіальному центрі комплектування, що на Закарпатті, працівники Служби безпеки України проводять обшуки. Окрім того, слідчі дії нібито проводять у місцевого військкова, а також в лікарнях.
Про це 21 серпня повідомив журналіст Віталій Глагола.
Обшуки в ТЦК на Закарпатті
За словами журналіста СБУ проводить масштабні обшуки у Хусті. Слідчі дії проводять нібито у Хустському ТЦК, в лікарнях, де проводять ВЛК, а також у військкома Василя Зубатова.
Окрім того правоохоронці обшукують медиків в обласній Медико-соціальній експертній комісії через підозру в отриманні хабаря заради "списання" військовозобов'язаних з мобілізаційного обліку.
Журналіст з посиланням на власні джерела заявив, що у хабарництві підозрюють керівника військово-лікарської комісії у Хусті.
"Джерела повідомляють, що у керівника ВЛК в Хусті Медвідя знайшли гроші з передачі у якості хабаря", — написав Віталій Глагола.
Наразі у пресслужбі СБУ не коментували офіційно таку інформацію.
Читайте Новини.LIVE!