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На Закарпатті СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та у військкома, — журналіст

21 серпня 2024 14:47
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Закарпатті проводять масштабні обшуки серед представників ТЦК та ВЛК
Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Хустському Територіальному центрі комплектування, що на Закарпатті, працівники Служби безпеки України проводять обшуки. Окрім того, слідчі дії нібито проводять у місцевого військкова, а також в лікарнях.

Про це 21 серпня повідомив журналіст Віталій Глагола.

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За словами журналіста СБУ проводить масштабні обшуки у Хусті. Слідчі дії проводять нібито у Хустському ТЦК, в лікарнях, де проводять ВЛК, а також у військкома Василя Зубатова.

обшуки ТЦК
Повідомлення журналіста про обшуки. Фото: скриншот

Окрім того правоохоронці обшукують медиків в обласній Медико-соціальній експертній комісії через підозру в отриманні хабаря заради "списання" військовозобов'язаних з мобілізаційного обліку.

Журналіст з посиланням на власні джерела заявив, що у хабарництві підозрюють керівника військово-лікарської комісії у Хусті.

"Джерела повідомляють, що у керівника ВЛК в Хусті Медвідя знайшли гроші з передачі у якості хабаря", — написав Віталій Глагола. 

Наразі у пресслужбі СБУ не коментували офіційно таку інформацію.

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