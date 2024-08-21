В Закарпатье проводят масштабные обыски среди представителей ТЦК и ВЛК

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

В Хустском Территориальном центре комплектования на Закарпатье работники Службы безопасности Украины проводят обыски. Кроме того, следственные действия якобы проводятся у местного военкома, а также в больницах.

Об этом 21 августа сообщил журналист Виталий Глагола.

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По словам журналиста СБУ проводит масштабные обыски в Хусте. Следственные действия проводят якобы в Хустском ТЦК, в больницах, где проводят ВВК, а также у военкома Василия Зубатова.

Сообщения журналиста об обысках. Фото: скриншот

Кроме того, правоохранители обыскивают медиков в областной Медико-социальной экспертной комиссии из-за подозрения в получении взятки ради "списания" военнообязанных по мобилизационному учету.

Журналист со ссылкой на собственные источники заявил, что во взяточничестве подозревают руководителя военно-врачебной комиссии в Хусте.

"Источники сообщают, что у руководителя ВЛК в Хусте Медвидя нашли деньги по передаче в качестве взятки", — написал Виталий Глагола.

Пока в пресс-службе СБУ не комментировали официально такую информацию.