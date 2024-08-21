Закарпатський ТЦК спростував інформацію про обшуки у начальника Хустського військкомату

Працівники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував повідомлення деяких ЗМІ про обшуки в Хустському РТЦК та його керівника. Як зазначили у відомстві, слідчі дії проводилися виключно в військово-лікарській комісії, а не в самому РТЦК.

Про це Закарпатський ОТЦК повідомив у середу, 21 серпня.

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В офіційній заяві було наголошено, що поширена інформація про обшуки в Хустському РТЦК та його начальника Василя Зубатова не відповідає дійсності.

"Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною", — йдеться в ТЦК.

Центр також пояснив, що слідчі дії стосувалися діяльності військово-лікарської комісії, яка функціонує окремо від ТЦК та СП.

Крім того, у центрі підкреслили, що військово-лікарська комісія складається з цивільних лікарів і не є частиною ТЦК та СП. Відповідно, підрозділи Закарпатського обласного ТЦК не мають відношення до слідчих діях.