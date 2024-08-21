Закарпатский ТЦК опроверг информацию об обысках у начальника Хустского военкомата

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг сообщения некоторых СМИ об обысках в Хустском РТЦК и его руководителя. Как отметили в ведомстве, следственные действия проводились исключительно в военно-врачебной комиссии, а не в самом РТЦК.

Об этом Закарпатский ОТЦК сообщил в среду, 21 августа.

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В официальном заявлении было отмечено, что распространенная информация об обысках в Хустском РТЦК и у его начальника Василия Зубатова не соответствует действительности.

"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова абсолютно неправдива и безосновательна" , — говорится в ТЦК.

Центр также пояснил, что следственные действия касались деятельности военно-врачебной комиссии, функционирующей отдельно от ТЦК и СП.

Кроме того, в центре подчеркнули, что военно-врачебная комиссия состоит из гражданских врачей и не является частью ТЦК и СП. Соответственно, подразделения Закарпатского областного ТЦК не имеют отношения к следственным действиям.