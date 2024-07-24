В Минобороны дали информацию, куда обращаться с жалобами на работников ТЦК — дали телефоны горячих линий

Представители ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: УНИАН

Так называемая "бусификация" во время действия указа об обновлении персональных данных была вызвана не только превышением служебных полномочий представителями ТЦК, но и самими украинцами, которые не обновляли данные об изменении места жительства. По закону это необходимо сделать в течение одной недели.

Об этом в интервью " Радио Свобода " 23 июля, во вторник сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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По его словам, все громкие случаи с насильственной доставкой в ТЦК и СП сейчас расследуются. Лазуткин напомнил, что доставлять в ТЦК могут только полицейские в сопровождении военных и на их или своем транспорте. Самостоятельная "бусификация" является превышением служебных полномочий.

С другой стороны, было очень много случаев, когда граждане Украины специально или несознательно нарушали сроки обновления данных о новом месте жительства, что является нарушением закона и поэтому их приходилось выявлять.

Куда обращаться с жалобами на сотрудников ТЦК

Представитель Минобороны напомнил, что в случаях, когда человек пришел в ТЦК с желанием пройти службу по программе рекрутинга, а его затягивают на другую должность или в другое подразделение, то для таких случаев работает горячая линия Сухопутных войск Украины: 0 800 301 314.

Если есть жалоба на действия сотрудников ТЦК и СП, то в Минобороны по этим вопросам тоже есть горячая линия: 1512.

По словам Лазуткина, за время действия указа об обновлении данных на горячую линию с жалобами и вопросами обратилось около 500 украинцев.

Напомним, в Минобороны объяснили, куда обращаться в случае проблем в работе электронной очереди.

Также в ведомстве проинформировали, как записаться в электронную очередь и кто это может сделать.