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Хто винен у "бусифікації" представниками ТЦК і куди скаржитись — у Міноборони дали відповідь

24 липня 2024 04:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Міноборони дали інформацію куди звертатись зі скаргами на працівників ТЦК — дали телефони гарячих ліній
Представники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Так звана "бусифікація" під час дії закону про оновлення персональних даних була викликана не тільки перевищенням службових повноважень представниками ТЦК, але й самим українцями, які не оновлювали дані про зміну місця проживання. Згідно із законом це повинно бути зроблено протягом одного тижня.   

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" 23 липня, у вівторок повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. 

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За його словами, всі найгучніші випадки з насильницьким доставлянням до ТЦК та СП зараз розслідуються. Лазуткін нагадав, що доставляти до ТЦК можуть тільки поліцейські у супроводі військових та на їхньому чи своєму транспорті. Самостійна "бусифікація" є перевищенням службових повноважень.

З іншої сторони, було дуже багато випадків, коли громадяни України спеціально чи несвідомо порушували терміни оновлення даних про нове місце проживання, що є порушенням закону, тому їх доводилось виявляти.

Куди звертатись зі скаргами на працівників ТЦК

Речник Міноборони нагадав, що у випадках, коли людина прийшла до ТЦК з бажанням пройти службу по програмі рекрутингу, а її затягують на іншу посаду чи в інший підрозділ, то для таких випадків працює гаряча лінія сухопутних військ України: 0 800 301 314.

Якщо є скарга на дії працівників ТЦК та СП, то в Міноборони з цих питань теж запроваджена гаряча лінія: 1512.

За словами Лазуткіна, за час дії указу про оновлення даних на гарячу лінію зі скаргами та питаннями звернулись близька 500 українців. 

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, куди звертатися у випадку проблем в роботі електронної черги.

Також у відомстві проінформували, як записатися до електронної черги та хто це може зробити.

Міноборони мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані війна Рекрутинг резерв

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