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Юрист рассказала, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК

28 мая 2024 11:08
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Юрист рассказала, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету, юрист Наталья Печерица заявила, что обновить свои данные можно в течение 60 дней. Это можно сделать через Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, через Центр предоставления административных услуг, через приложение "Резерв+". Однако при некоторых обстоятельствах придется идти только ТЦК.

Об этом Наталья Печерица рассказала в интервью "Суспільному", опубликованном в понедельник, 27 мая.

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"Призывников, военнообязанных, резервистов и военнообязанных женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Новый закон закрепил обязанность этих категорий людей обновить свои данные в течение 60 дней, то есть до 18 июля 2024 года. В первую очередь нужно уточнить три вещи: адрес места жительства, контактный номер телефона и электронную почту. Впоследствии нужно будет добавить место работы, семейное положение и тому подобное", — отметила юрист.

По ее словам, можно обновить данные непосредственно в ТЦК, через ЦНАП, через электронный кабинет военнообязанного и через приложение "Резерв+".

Кому не нужно обновлять данные

Печерица объяснила, что гражданам, исключенным из военного учета, не нужно обновлять свои данные. Это регулирует статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", где указано, кого должны брать на учет и в каких случаях исключать.

"...Если человек прекратил гражданство Украины, если его признали непригодным для военной службы, то есть по состоянию здоровья, если человека признали в установленном законом порядке без вести пропавшим или его объявили умершим. Или же человек достиг предельного возраста пребывания в запасе — то есть 60 лет", — перечислила эксперт случаи исключения из военного учета.

Когда нужно обновлять данные непосредственно в ТЦК

Печерица рассказала, если мужчину встретят на улице, то сразу попросят предъявить военно-учетный документ, после проверки которого ему вручат повестку.

"Варианта не будет, что на улице остановят и скажут снова обновлять данные. Кстати, если военно-учетный документ отсутствует или его потеряли, то человек должен обновить свои данные непосредственно в ТЦК. Такую процедуру предусматривает новое постановление Кабмина от 16 мая № 560", — добавила юрист.

Напомним, что в ТЦК Соломенского района Киева рассказали, по каким критериям направляют военнообязанных сразу на ВВК.

Также Новини.LIVE собрали адреса и телефоны всех ТЦК в больших городах.

Украина
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