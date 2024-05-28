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У ТЦК пояснили, кого одразу по приході в військкомат скерують на ВЛК

28 травня 2024 04:57
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
У ТЦК пояснили, кого одразу по приході в військкомат скерують на ВЛК
Військовий під час проходження ВЛК. Фото: armyinform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Заступник очільника мобілізаційного відділу Територіального центру комплектування Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин заявив, що направлення на військово-лікарську комісію розглядаються індивідуально. Зокрема, на медичний огляд відправлять тих, хто має статус "у розшуку". 

Про це Павло Литвин розповів в інтерв'ю hromadske, оприлюднене в четвер, 23 травня.

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Підполковник пояснив, що статус "у розшуку" означає, що військовозобов'язаний довгий час не оновлював свої дані в ТЦК, тому його відповідно скерують на ВЛК.

"Якщо людина багато років не оновлювала дані про стан здоров’я — зрозуміло, що її негайно треба відправити на ВЛК. У разі, коли людина непридатна до служби — немає сенсу тримати її на військовому обліку: це і спростить роботу центру комплектування, і дозволить зайвий раз не тривожити людину. Тому інформація про стан здоров’я є важливою для облікових даних", — зазначив Литвин.

Хто не повинен проходити ВЛК

За словами підполковника, ВЛК можуть не проходити заброньовані робітники, зокрема військовозобов'язані, які працюють у критичній інфраструктурі. За таких обставин ТЦК немає сенсу направляти на ВЛК людину, яку найближчим часом не мобілізують.

"На військово-лікарську комісію відразу направляють людину, щодо якої треба з’ясувати, чи придатна вона загалом до військової служби. Якщо ж цієї потреби немає, ВЛК не залучатимуть. Якби ми всіх направляли на ВЛК, комісія не витримала б такого навантаження", — додав Литвин.

Нагадаємо, Литвин розповів, чи впливає військово-облікова спеціальність (ВОС) на посаду у війську і чи можна її змінити під час служби. Також він відповів, чи працює ТЦК цілодобово.

Додамо, що Литвин також пояснив значення кожного зі статусів військовозобов'язаного в застосунку "Резерв+".

мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна

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