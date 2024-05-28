В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

Военный при прохождении ВВК. Фото: armyinform

Заместитель руководителя мобилизационного отдела Территориального центра комплектования Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин заявил, что направления на военно-врачебную комиссию рассматриваются индивидуально. В частности, на медицинский осмотр отправят тех, кто имеет статус "в розыске".

Об этом Павел Литвин рассказал в интервью hromadske, обнародованном в четверг, 23 мая.

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Подполковник пояснил, что статус "в розыске" означает, что военнообязанный долгое время не обновлял свои данные в ТЦК, поэтому его направят соответственно на ВВК.

"Если человек много лет не обновлял данные о состоянии здоровья — понятно, что его немедленно нужно отправить на ВВК. В случае, когда человек непригоден к службе — нет смысла держать его на военном учете: это и упростит работу центра комплектования, и позволит лишний раз не тревожить человека. Поэтому информация о состоянии здоровья важна для учетных данных", — отметил Литвин.

Кто не должен проходить ВВК

По словам подполковника, ВВК могут не проходить забронированные рабочие, в том числе военнообязанные, работающие в критической инфраструктуре. В таких обстоятельствах ТЦК нет смысла направлять на ВВК человека, которого в ближайшее время не мобилизуют.

"На военно-врачебную комиссию сразу направляют человека, в отношении которого надо выяснить, пригоден ли он в целом к военной службе. Если же этой нужды нет, к ВВК не будут привлекать. Если бы мы всех направляли на ВВК, комиссия не выдержала бы такой нагрузки", — добавил Литвин.

Напомним, Литвин рассказал, влияет ли военно-учетная специальность (ВОС) на должность в армии и можно ли ее сменить во время службы. Также он ответил, работает ли ТЦК круглосуточно.

Добавим, что Литвин также объяснил значение каждого из статусов военнообязанного в приложении "Резерв+".