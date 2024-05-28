Юристка розповіла, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП

Експертка з мобілізаційних питань та військового обліку, юристка Наталія Печериця заявила, що оновити свої дані можна упродовж 60 днів. Це можна зробити через Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, через Центр надання адміністративних послуг, через додаток "Резерв+". Однак за деяких обставин доведеться йти тільки ТЦК.

Про це Наталія Печериця розповіла в інтерв'ю "Суспільному", що опубліковане в понеділок, 27 травня.

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Хто має оновити персональну інформацію

"Призовників, військовозобов'язаних, резервістів та військовозобов'язаних жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Новий закон закріпив обов'язок цих категорій людей оновити свої дані протягом 60 днів, тобто до 18 липня 2024 року. Найперше потрібно уточнити три речі: адресу місця проживання, контактний номер телефону та електронну пошту. Згодом потрібно буде додати місце роботи, сімейний стан тощо", — зазначила юристка.

За її словами, наразі можна оновити дані безпосередньо в ТЦК, через ЦНАП, через електронний кабінет військовозобов'язаного та через додаток "Резерв+".

Кому не потрібно оновлювати дані

Печериця пояснила, що громадянам, яких виключили з військового обліку, не потрібно оновлювати свої дані. Це регулює стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", де вказано, кого мають брати на облік, та в яких випадках виключати.

"...Якщо людина припинила громадянство України, якщо її визнали непридатною для військової служби, тобто за станом здоров'я, якщо людину визнали в установленому законом порядку безвісти зниклою або її оголосили померлою. Або ж людина досягла граничного віку перебування в запасі — тобто 60 років", — перерахувала експертка випадки виключення з військового обліку.

Коли треба оновлювати дані безпосередньо в ТЦК

Печериця розповіла, якщо чоловіка зустрінуть на вулиці, то одразу попросять пред'явити військово-обліковий документ, після перевірки якого йому вручать повістку.

"Варіанту не буде, що на вулиці зупинять і скажуть знову оновлювати дані. До речі, якщо військово-обліковий документ відсутній або його втратили, то та людина повинна оновити свої дані безпосередньо в ТЦК. Таку процедуру передбачає нова постанова Кабміну від 16 травня № 560", — додала юристка.

Нагадаємо, що в ТЦК Солом’янського району Києва розповіли, за якими критеріями скеровують військовозобов'язаних одразу на ВЛК.

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