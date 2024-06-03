Что будет, если вовремя не прийти по повестке в ТЦК — объяснение юриста Натальи Печерицы

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица рассказала, что будет, если не прийти в территориальный центр комплектования по повестке вовремя. По ее словам, на это должны быть уважительные причины, предусмотренные постановлением №560, иначе — штраф.

Об этом Наталья Печерица рассказала в комментарии "Суспільному".

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"Это препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории или смерть близкого родственника. Это может быть смерть кого-то из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабушки или близкого родственника жены. И этим постановлением четко закрепили алгоритм действий", — рассказала Печерица.

По ее словам, если у человека есть серьезная причина, он должен сообщить об этом не позднее трех дней от указанных в повестке даты и времени.

"Также закрепили обязанность прибыть потом в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть", — добавила она.

Напомним, в новом положении о ТЦК, которое вступит в силу 18 июля 2024 года, говорится, что им разрешено проводить видеофиксацию проверки документов. К тому же представители ТЦК и СП могут оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, но не предоставлять ее.

Также уже более 120 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные через центры предоставления административных услуг. Сам процесс занимает всего десять минут.