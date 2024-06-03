Що буде, якщо вчасно не прийти по повістці до ТЦК — пояснення юристки Наталії Печериці

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця розповіла, що буде, якщо не прийти до територіального центра комплектування по повістці вчасно. За її словами, на це повинні бути поважні причини, передбачені постановою №560, інакше — штраф.

Про це Наталія Печериця розповіла в коментарі "Суспільному".

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"Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини. І цією постановою чітко закріпили алгоритм дій", — розповіла Печериця.

За її словами, якщо у людини є серйозна причина, вона повинна повідомити про це не пізніше ніж за три дні від зазначених у повістці дати й часу.

"Також закріпили обов'язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути", — додала вона.

Нагадаємо, у новому положенні про ТЦК, яке набуде чинності 18 липня 2024 року, йдеться про те, що їм дозволено проводити відеофіксацію перевірки документів. До того ж представники ТЦК та СП можуть оформляти відстрочку від призову під час мобілізації, але не надавати її.

Також вже понад 120 тисяч військовозобов'язаних українців оновили свої дані через центри надання адміністративних послуг. Сам процес займає всього десять хвилин.