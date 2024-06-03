Юристка Наталія Печериця розповіла, як каратимуть військовозобов'язаних, які не оновлять дані до 16 липня

Чоловік підписує документ у ТЦК. Фото ілюстративне: antikor.com.ua

Згідно із новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані в період з 18 травня до 16 липня. На тих, хто проігнорує цю вимогу, чекатимуть штрафи.

Про це в понеділок, 27 травня, в інтерв'ю "Суспільному" розповіла експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

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Як каратимуть тих, хто не встигне вчасно оновити дані

Юристка зазначила, що зараз адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку посилили на законодавчому рівні. За її словами, тих, хто не оновить дані, штрафуватимуть. До того ж порушникам надсилатимуть повістки поштою.

"До тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, застосовуватимуть адміністративний штраф. Це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. До речі, тим, хто ігнорує цей обов'язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка вважатиметься належним чином врученою. А коли людина оновить дані, вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу", — наголосила Наталія Печериця.

Також вона додала, що вагомих причин для невчасного оновлення даних у законі не визначено. Військовозобов'язаним навіть необов'язково приходити до ТЦК: можна оновити дані через мобільний застосунок "Резерв+", що займе не більше 15 хвилин. Можливо, термін для оновлення даних подовжать, однак поки що законом це не передбачено.

Нагадаємо, станом на 2 червня дані через мобільний застосунок "Резерв+" оновили вже понад 120 тисяч військовозобов'язаних українців. Найактивніше брали участь у цій процедурі мешканці Одеської, Львівської, Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Раніше представник ТЦК майор Роман Істомін розповів, які документи потрібно постійно носити із собою військовозобов'язаним, аби уникнути штрафів.