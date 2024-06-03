Юрист Наталья Печерица рассказала, как будут наказывать военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля

Мужчина подписывает документ в ТЦК. Фото иллюстративное: antikor.com.ua

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля. Тех, кто проигнорирует это требование, будут ждать штрафы.

Об этом в понедельник, 27 мая, в интервью "Суспільному" рассказала эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

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Как будут наказывать тех, кто не успеет вовремя обновить данные

Юрист отметила, что сейчас административную ответственность за нарушение правил военного учета усилили на законодательном уровне. По ее словам, тех, кто не обновит данные, будут штрафовать. К тому же нарушителям будут отправлять повестки по почте.

"К тем нарушителям, которые не успеют в течение 60 дней обновить свои данные, будут применять административный штраф. Это от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Кстати, тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут отправлять по любому адресу , который есть в базе ТЦК. И эта повестка будет считаться надлежащим образом врученной. А когда человек обновит данные, он избежит ответственности и не получит этот штраф", — подчеркнула Наталья Печерица.

Также она добавила, что какие-либо причины для несвоевременного обновления данных в законе не определены. Военнообязанным даже необязательно приходить в ТЦК: можно обновить данные через мобильное приложение "Резерв+", что займет не более 15 минут. Возможно, срок для обновления данных продлят, однако пока законом это не предусмотрено.

Напомним, по состоянию на 2 июня данные через мобильное приложение "Резерв+" обновили уже более 120 тысяч военнообязанных украинцев. Наиболее активно участвовали в этой процедуре жители Одесской, Львовской, Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее представитель ТЦК майор Роман Истомин рассказал, какие документы нужно постоянно носить с собой военнообязанным во избежание штрафов.