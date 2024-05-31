Как исправить несоответствие данных в бумажных документах и реестре "Оберіг" — совет юриста

Уточнение данных военнообязанных. Фото: vinnitsa.info

Если между данными в бумажных военно-учетных документах и электронном реестре "Оберіг" есть несоответствия, то гражданин должен обратиться в ТЦК или другие уполномоченные органы для уточнения этой информации. Сделать это сейчас можно, например, с помощью заказного письма.

Такую ситуацию прокомментировал на портале "Юристи.UA" адвокат Юрий Айвазян.

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Комментируя ситуацию, когда гражданин не военнообязан, но в реестре "Оберіг" указан как состоящий на военном учете, Юрий Айвазян отметил, что в таком случае гражданин должен обратиться в соответствующие структуры для уточнения этих данных.

Обращаться необходимо либо в районный (городской) территориальный центр комплектования, либо в органы СБУ или разведывательные органы по месту нахождения.

Два варианта, один из которых не работает

Вариантов обращения теоретически два — в бумажной форме (отнести документы к ТЦК самостоятельно) и в электронной (через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста).

Впрочем, в этом вопросе есть важный нюанс. "Электронный вариант по состоянию на данный момент не работает. Можете направить соответствующее заявление в адрес ТЦК заказным письмом", — порекомендовал юрист.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ВТО могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.