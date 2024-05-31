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Як виправити невідповідність даних у паперових документах та реєстрі "Оберіг" — порада юриста

31 травня 2024 18:29
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Як виправити невідповідність даних у паперових документах та реєстрі "Оберіг" — порада юриста
Уточнення даних військовозобов’язаного. Фото: vinnitsa.info
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Якщо між даними у паперових військово-облікових документах та електронному реєстрі "Оберіг" є невідповідності, то громадянин має звернутися до ТЦК чи інших уповноважених органів для уточнення цієї інформації. Зробити це зараз можна, наприклад, за допомогою рекомендованого листа.

Таку ситуацію прокоментував на порталі Юристи.UA адвокат Юрій Айвазян.

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Коментуючи ситуацію, коли громадянин не є військовозобов’язаним, але у реєстрі "Оберіг" вказаний як такий, що перебуває на військовому обліку, Юрій Айвазян зазначив, що у такому випадку громадянин має звернутися до відповідних структур для уточнення цих даних.

Звертатися необхідно або до районного (міського) територіального центру комплектування, або до органів СБУ чи розвідувальних органів за місцем перебування.

Два варіанти, один з яких не працює

Варіантів звернення теоретично є два – у паперовій формі (віднести документи до ТЦК самостійно) та у електронній (через електронний кабінет призовника / військовозобов’язаного / резервіста).

Втім, у цьому питанні є важливий нюанс. "Електроний варіант станом на зараз не працює. Можете направити відповідну заяву на адресу ТЦК рекомендованим листом", — порекомендував юрист.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
реєстр Оберіг
юрист

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